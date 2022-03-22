Survivor Mert'in vedası sonrası Sude gözyaşlarına boğuldu
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor All Star 2022'de adaya veda eden son isim ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal olmuştu. Güçlü eleme potasından çıkamayan oyuncunun elenmesinin ardından rakip takımında yer alan ve sevgili oldukları konuşulan Sude Burcu gözyaşlarına boğuldu.
Popçu Edis Görgülü'nün sahne alacağı birleşme partisine sayılı günler kala Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Hızlandırılmış eleme sistemine geçilen yarışmada, elenen son isim ünlüler arasından oldu. Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Çağan Atakan Arslan ile potaya giren Mert Öcal, SMS oylaması sonucu en az oyu alarak, Survivor hayallerine erken veda etti.
39 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var, Sude'nin arkamda kalması" açıklamasını yaptı. Bu sırada Sude Burcu'nun (26) gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Mert ile aşk yaşadığı konuşulan ve rakip takım adına mücadele veren Survivor Sude, parkur performansı anlamında başarılı bir yarışmacı olmasına karşın son açıklaması ile psikolojik olarak yıprandığı günlerden geçtiğini gözler önüne serdi. Survivor'da zorlandığını itiraf eden Sude, "Tabii ki çok üzgünüm. Onun adını duyduğum zaman ruhum çekilmiş gibi hissettim. İçimde bir birikmişlik hissediyorum, onun çok büyük etkisi var. Yaklaşık bir haftadır duygusal çöküş yaşıyorum ailemle alakalı. Berna (Keklikler) gitti, Mert gitti. Burası giderek zor bir yer olmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Yarışmadan önce aşk yaşadıkları iddia edilen Mert ve Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı. Mert ve Sude'nin ilişkisini öğrenen Ogeday Girişken, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, takım arkadaşı Sude'ye, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemişti.
Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Mert ve Makbule'nin birlikteliği bilen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Sosyal medyada Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı. Survivor Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal eleme potasına gidince sevenlerinden oy istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şakalakoğlu'nun, paylaşımlarını silmesi dikkat çekmişti. Yakın arkadaşı Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı, "Arkadaşının desteğine karşılık verdi" şeklinde yorumlanmıştı.