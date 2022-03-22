Survivor Mert'in vedası sonrası Sude gözyaşlarına boğuldu

Popçu Edis Görgülü'nün sahne alacağı birleşme partisine sayılı günler kala Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Hızlandırılmış eleme sistemine geçilen yarışmada, elenen son isim ünlüler arasından oldu. Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Çağan Atakan Arslan ile potaya giren Mert Öcal, SMS oylaması sonucu en az oyu alarak, Survivor hayallerine erken veda etti.

39 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var, Sude'nin arkamda kalması" açıklamasını yaptı. Bu sırada Sude Burcu'nun (26) gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.