Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı konuştu

Survivor'da geçtiğimiz günlerde annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban, yeni bölümde nişanlısı Gamze Atakan'la telefonda görüştü. İsmail'in annesine göndermede bulunan Atakan, "Ben senin bıraktığın Gamze'yim. Annenler biz nişanı attık diye konuşuyorlar. Sen gelmeden çözülecek mevzu değil" dedi.

Survivor 2021'de geçtiğimiz günlerde iletişim oyunu ödülünü kazanan yarışmacılar aileleriyle görüşmüştü. İsmail Balaban, ödül hakkını annesiyle telefonda görüşerek kullanmıştı. İsmail'in annesi ise telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" demişti.

"DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ BİR ŞEY YOK"

Survivor'un yeni bölümünde Acun Ilıcalı, Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmasına izin verdi. Balaban'a ortada bir şey olmadığını söyleyen Atakan, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakiler böyle şeyler söylemişler. Ben de 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor' dedim. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız şeyler. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi bir şey yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi arayıp, 'Nişanı atıyoruz' demiş. Kim doldurdu bilmiyorum" diye konuştu.

"DETAYLARINI ANNEMLE KONUŞMAM LAZIM"

Balaban ise, "Öyle bir şey düşünsem burada senin adını geçirmem. Annem nereden bunları anlayacak. Annem bunun muhakemesini yapmaz. Annem saçma bir konudan sitem edeceğini sanmıyorum. Annem sudan sebeplerden böyle bir şey demesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım" karşılığını verdi.

"SEN GELMEDEN ÇÖZÜLECEK MEVZU DEĞİL"

Atakan da, "Ben bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Aklına başka bir şey gelmesin. İçine kurt düşmesin. Sadece ailevi mevzu. Sen gelmeden çözülecek mevzu değil. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

"BANA İNANDIRICI GELMEDİ"

İsmail Balaban, konseyde Acun Ilıcalı'nın konuyu sorması üzerine "Annemle konuştuktan sonra zor zamanlar geçiriyorum. İki tarafı da dinlemem gerekiyordu. Gamze ile konuştum. 'Senin düşündüğün gibi bir durum yok' dedi. Burada zor şartlar altındayım bir de bu başıma geldi. İstanbul'a doğru yola çıkarken hep birlikteydik. Gamze benimle İstanbul'a geldi. Annem ve babam rahatsız olduğu için gelmediler. Gamze bana 'Seninle İstanbul'a gelmem sorun oldu' dedi. Bundan dolayı sorunlar olduğunu söyledi. Bunlar bana inandırıcı gelmedi. Ailem bu yüzden nişanı almış olamaz. Bu sorun ben gitmeden düzelmeyecek gibi. Gidince göreceğiz hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

İKİZİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yapmıştı. Annesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gamze Atakan, Instagram hesabındaki İsmail Balaban ile olan profil fotoğrafını silmişti.