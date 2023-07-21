Survivor Hikmet dehşet saçtı!

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı survivor yarışmasıyla ismini duyuran ve birçok kişi tarafından sevilen Hikmet Tuğsuz son yaptığı hareketle eleştirilerin hedefi oldu. Tuğsuz, sokak ortasında Başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darp etti.

Otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğrayan Başcazgır Bayram Ali Dede, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekme tokat dövdü

Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı. Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

"Beni öldürmek istedi"

Bir açıklama da yapan Dede, “Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı.” şeklinde konuştu.