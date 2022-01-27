Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı - Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

Nisa Bölükbaşı, olaylı bir ayrılık yaşadığı eski sevgilisi hakkındaki "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" sözleri üzerine şaşkınlık yaşadı ve sessiz kalmadı.

"OGEDAY VARKEN ÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" cevabını verdi. Evrim ise "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" açıklamasını getirdi. Bu yanıt, sosyal medyada "Evrim Ogeday-Nisa aşkını ifşaladı' yorumlarına neden oldu.

TAKSİM'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti.