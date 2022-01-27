Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı - Ogeday Girişken aşkını ifşa etti
'Survivor All Star 2022' yarışmasında mücadele eden Evrim Keklik, ödül oyunu sırasında takım arkadaşları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşkını ifşa etti. Evrim'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Bu sezon 'ünlüler gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor 2022'de yarışmacıların parkurlardaki performansı kadar ada hayatları da çok konuşuluyor. All Star'ın 26 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüne, Evrim Keklik'in açıklaması damga vurdu.
"NE ÇİRKİN!"
Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı, su parkurunda oyunu kazanınca sevinç gösterisinde bulundu. Gönüllülerden Evrim Keklik ise ünlü oyuncuya tepki gösterdi.
Barış'ın sevinci için önce "Ne çirkin" diyen Evrim, daha sonra "Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum" şeklinde konuştu.
Nisa Bölükbaşı, olaylı bir ayrılık yaşadığı eski sevgilisi hakkındaki "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" sözleri üzerine şaşkınlık yaşadı ve sessiz kalmadı.
"OGEDAY VARKEN ÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"
Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" cevabını verdi. Evrim ise "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" açıklamasını getirdi. Bu yanıt, sosyal medyada "Evrim Ogeday-Nisa aşkını ifşaladı' yorumlarına neden oldu.
TAKSİM'DE EVLİLİK TEKLİFİ
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti.
İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor All Star'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile zaman zaman tartışma yaşıyor.