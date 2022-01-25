Survivor Ayşıl bakın kim çıktı!
Survivor All Star 2022'ye yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan'ın televizyon programlarına yabancı olmadığı ortaya çıktı. Özaslan, daha önce de çeşitli yarışma programlarına katılmış.
Survivor All Star 2022'de, "ünlüler" takımına yedek yarışmacılar arasından dahil olan Ayşıl Özaslan, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.
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1978 doğumlu olan Özaslan, New York Berkeley College'da ekonomi okudu.
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Uzun yıllar ABD'de yaşayan Özaslan, Türkiye'ye döndükten sonra özel bir firmada 7 yıl boyunca müdürlük görevini üstlendi.
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Spora olan ilgisi ve zinde vücut yapısıyla dikkat çeken 1.65 boyundaki Ayşıl Özaslan, 20 yıldır profesyonel spor yapıyor.
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