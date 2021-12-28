Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler
Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç çok iddialı olduğunu açıkladı. Survivor Aycan diğer yarışmacılarla ilgili "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak" yorumunda bulundu.
'Survivor All Star 2022' kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce Şebnem Ber'e konuştu. Survivor Aycan, "Çıktıktan sonra ilk bir ay 'asla gitmem^' diyordum ama zaman geçince destekçileri görünce kararım değişmeye başladı" dedi.
"DARBE YİYECEKSİN"
Survivor Aycan konuşmasının devamında, takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyledi. Aycan açıklamasında, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip bakınca arkamdan sallıyor" dedi.
"MERT ÖCAL İLE İYİ ANLAŞIRIM"
Survivor Aycan yorumlarının devamında kendini çok hazırladığını, kimsenin psikolojisini bozamayacağını söyledi. Yanaç, takımında Mert Öcal ile iyi anlaşabileceğinin de açıkladı. Survivor Aycan Nisa ile barıştığını da sözlerine ekledi.
FUTBOL KARİYERİNİ YARIDA BIRAKTI
Fenerbahçe sevgisiyle bilinen futbolcu Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.
Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi.