Survivor Aycan dayanamadı, Acun rest çekti!
Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, Aynaç Yanaç hakkında çarpıcı ifadeler kullanarak güzel yarışmacıya rest çekti.
Survivor All Star'da kıyasıya rekabet devam ederken günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu.
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Survivor'ın 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Ilıcalı, Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyurdu.
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Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:
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