Survivor All Star'da sürpriz veda!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor.

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Avatar Atakan, üçüncü eleme adayı Seda Ocak, dördüncü eleme adayı Nefise Karatay olmuştu.

Merve Aydın veda gitti

Düellonun ilk turunda Nefise, Atakan'a 5-4 yenildi. Seda da, Merve'yi 5-4 yendi.

Düellonun finalinde Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve Aydın adaya veda etti.

"Nasibim buraya kadarmış"

Merve Aydın, "Burada olduğum için inanılmaz mutluydum. Tabii ki bir hayalim vardı, finale gidebilmek ama nasibim buraya kadarmış. Elimden gelen bütün savaşı verdim, böyle olması gerekiyormuş" dedi.