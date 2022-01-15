Survivor All Star 2022'de şok sakatlık! Arkadaşları yardımına koştu
Survivor All Star 2022 bu akşam başlıyor. Survivor All Star'ın yayınlanan fragmanında, ödül oyunu sırasında ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı sakatlanıyor. Acı içinde kalan Barış Murat Yağcı'nın yardımına takım arkadaşları koşuyor.
Survivor Türkiye 2022 All Star'ın büyük bir merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor.
Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşiyor.
SURVIVOR'DA ZORLU ÖDÜL OYUNU
Yarışmadaki ilk günlerinde ise takımları oldukça zorlu bir ödül oyunu bekliyor.
Acun Ilıcalı'nın oyunu açıklamasının ardından yarışmacılar büyük şok yaşıyor.
BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANIYOR
Zorlu oyunda ise, Survivor 2020'nin finalisti Barış Murat Yağcı sakatlanıyor. Acı içinde yere düşen Barış'a arkadaşları yardıma koşuyor.
2022 SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak yer alıyor.
2022 SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU
Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.