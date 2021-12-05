Survivor All Star 2022 kadrosu ifşa oldu! İşte Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları

Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları şimdiden ifşa oldu...

İşte Survivor 2022 kadrosu için ifşa olan yarışmacılardan bazıları…