Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu!

ALPER RENDE

1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir. Türk Oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.