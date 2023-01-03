Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu!
Survivor 2023 sevenlerine kavuşuyor. 15 Ocak Pazar günü başlayacak olan yarışmanın kadrosu belli oldu.
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ALPER RENDE
1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir. Türk Oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.
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AYSU KESKİN
Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.
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