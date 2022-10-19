2023 Survivor kadrosu!

Survivor 2023 kadrosu belli oldu

Her yıl MasterChef bittikten sonra Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Survivor 2023 kadrosu resmi olarak açıklanmasa da, sosyal mecralarda dolaşan iddialara göre yarışacak isimlerden bazıları belli oldu. İddia edilen isimleri sizler için derledik..