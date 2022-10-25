Survivor 2023 başvuruları başladı!
Survivor 2023'ün yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2023 başvuruları ise başladı. Survivor 2023’ün tanıtımındaki “Survivor Akıl Oyunları” detayı ise dikkatlerden kaçmadı.
Her sene izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz sezon nefes kesen yarışma, Survivor 2023'ün tanıtımı dün akşam yayınlandı.
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Yarışmanın yıllardır değişmeyen sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2023 tanıtım videosunda açıkladığı yeni detaylar hayranlarını daha da heyecanlandırdı.
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Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi.
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