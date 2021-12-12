Survivor 2022 kadrosu açıklandı! İşte, Survivor 2022 All Star yarışmacıları
Survivor 2022 kadrosu, All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında önemli isimler yer alıyor.
Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.
İşte 2022 yılında Survivor All Star'da yarışacak isimler...
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?
1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.
İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.
Türk boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.
21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş ancak ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıçcı şampiyon olmuştur.
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?
Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
ATAKAN ARSLAN'IN BAŞARILARI NELERDİR?
2007 yılı Kickboks Türkiye Şampiyonu
2009 yılı Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu
2010 yılı Muay Thai Türkiye Şampiyonu
2010 yılı Best Muay Thai Superlig Şampiyonu
2010 yılı Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu
2010 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya 3.sü
2011 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonu
2011 yılı Best Muay Thai Süper ligi Şampiyonu
2011 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu