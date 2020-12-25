Survivor 2021'in yayın günü belli oldu

TV8'in büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2021 için artık geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları da belli olmaya başladı.

BÜYÜK GÜNE SAYILI GÜN KALDI

Survivor 2021, bu yıl 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım oluşturuluyor.

İLK YARIŞMACI CEMAL HÜNAL

Yarışmayla ilgili detayları kişisel Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, bu yıl için şu ana kadar sadece oyuncu Cemal Hünal'ın gideceğini açıkladı.