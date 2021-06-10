Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar, araba ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en fazla doğru tahmin eden yarışmacı, son model sıfır kilometre bir otomobilin sahibi oldu.

EN ÇOK SORUYU BİLEN ARABAYI KAZANDI

Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça heyecanlı bir ödül oyunu için mücadele etti. Acun Ilıcalı ödülün araba olduğunu açıklandığında herkes adeta çılgına döndü. Heyecan dolu oyunda yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim Dora oldu ve araba ödülünü kazanmaya başardı.