Survivor 2021'de finale haftalar kala elenen isim Dora oldu

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayları belirledi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Dora, Aleyna ve İsmail eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANANLAR ADAY ÇIKARDI

Survivor Türkiye'de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna'nın ismini yazdırdı. Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

DORA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da elemeye kalan Aleyna, İsmail ve Dora için SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasında en az oyu alarak Survivor hayallerine veda eden isim Uğurtan Dora oldu.