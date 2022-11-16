Sürpriz iddia! Yıldız oyuncu Beşiktaş'a önerildi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istedi. Araştırmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimine flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

Josef De Souza görüşmede

Ankaragücü maçında yaşanan olayın ardından form grafiği hep aşağıya doğru giden Josef de Souza, sezon sonunda ülkesi Brezilya’ya döneceğini söylemişti. Beşiktaş’taki kontratı bu senenin sonunda bitecek olan 33 yaşındaki ön liberoyla bir araya gelecek olan yönetimin, oyuncunun takımdaki geleceğini şekillendireceği belirtildi.

Hedef o isim var

Beşiktaş’a, menajerler aracılığıyla Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

Premier Lig'den talipleri var

Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor. Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi. Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları giymişti. Başarılı oyuncu, Hollanda doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.