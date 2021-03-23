Sürpriz iddia: Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo

Fenerbahçe'nin River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'yu gündemine aldığı ve Arjantinli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakabileceği bildirildi.

Performansı eleştiri konusu olan teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Martin Castilla, katıldığı bir programda sarı-lacivertlilerin teknik direktör Marcelo Gallardo'yla ilgilendiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin maddi olarak ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığını belirten Castilla, başarılı teknik adamın bu teklifi kabul edip River Plate'ten ayrılabileceğini ifade etti.

Arjantin futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Marcelo Gallardo, teknik direktörlük kariyerinde River Plate'ten önce Nacional'i çalıştırmıştı.