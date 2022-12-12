Çavuşoğlu'ndan Suriye’ye ortak çalışma çağrısı!

TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Suriye’deki gelişmelere ilişkin “Muhataplarımıza şunu söylüyoruz. Ya 2019 mutabakatını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız. Yine basın önünde bu görüşmelerde ne diyorsak, kapalı görüşmelerde de aynısını söylüyoruz. Biz statik, değişmeyen bir politika izlemiyoruz, milletimizin çıkarı mevcut şartlarda neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Koşulla müzakereye uygunsa müzakere, müzakere kapıları kapalıysa da saha. Son dönemdeki normalleşme politikalarımızı da bu çerçevede yürüttüğümüz söylemek isterim” diye konuştu.

Rejimle görüşüyoruz

“Suriye’de bir süredir istihbaratlar aracılığı ile rejim ile görüşüyoruz” diyen Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını altını çizerek, “Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız, aksisi düşünülemez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirilerine de 4 ana başlıkta şu şekilde cevap verdi:

“Dış politikayı eleştirirken zorlanmanızın sebebi şu, dış politikamız gerçekten başarılı. Tüm dünya dış politikamızın başarılı olduğunu görüyor ve söylüyor. Türkiye’nin en büyük sorununu başarısız dış politika olduğunu söylemek gerçekçi değildir. Gerçekten uzaklaşmayalım… Halkımızın en başarılı bulduğu alan dış politika, gerçekten böyle. En başarısız dış politika demeniz gerçekçi değil.

Ya bir kere de Türkiye haklı değil mi? Her şeyde Türkiye, AK Parti iktidarı haksız. Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Suriye, Libya haklı, herkes haklı, bir tek Türkiye haksız. Böyle bir yaklaşım olmaz. Zorlama derken bunu kastediyorum.

Şimdi normalleştik diye eleştiriyorsunuz!

Hep diyordunuz, bu ülkelerle niye kötüsünüz, diyalog kurun, normalleşin. Şart da söylemiyordunuz. Şimdi niye normalleştiniz diye bizi eleştiriyor, bazılarınız da döneklik diyorsunuz. Şimdi o zaman ben şunu sorayım size, siz o gün bu ülkelerle normalleşin dediniz, biz de normalleştik. Şimdi niye normalleştiniz diyorsunuz, o zaman bu da döneklik olmuyor mu sizin tabirinizle?

Vize kriterleri ile ilgili doğru, 5 ya da 6 tane kaldı da. Gümrük birliği konusunda kriter yok. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim de Avrupa Birliği’nin de eksikliği var. Bu konularda Avrupa Birliği’ne herhangi bir çağrıda bulunamıyorsunuz. Ben size komisyonda şunu sordu, siz ne yapıyorsunuz diye. Muhalefetin de bu konuda görevleri var. Bazen iyi polis, kötü polis de olması lazım. Beraber bununla mücadele yapalım. Vize konusunda da hep bizi suçluyorsunuz, Avrupa Birliği ülkelerine hiç bugüne kadar eleştiriniz olmadı. Size de geliyor şikayetler.”

Gözlerinde ışıltı varsa

Çavuşoğlu, bütçelerini dikkatli şekilde kullanmaya çalıştıklarını Bakan Nureddin Nebati’ye bakarak “Bütçemiz bittiği zaman da Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa ‘Sayın Bakanım bugün gidelim yarın gelelim’ diyoruz. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız olsa, çünkü biz döviz ile harcama yapan bir bakanlığız, veriyorlar” diye açıkladı.