AjansHaber.com.tr Dünya Bab'da PG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Suriye’nin kuzeyindeki Bab’da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gözyaşlarını tutamadı!
Azerbaycan Ordusu Ermeni tankını havaya uçurdu
Azerbaycan'da son durum...
Dünyaca ünlü isim orduya katıldı
Türk SİHA'sına ateş açtılar
Ermenistan cephesinden son görüntüler
Azerbaycan sınırında flaş gelişme!