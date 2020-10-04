AjansHaber.com.tr Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

Henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar oluştu.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ezber bozan SİHA'ları Fransa basınında
2 Türk işçi kurtarıldı
Ermeni askerler ayaklarından zincirleniyor
30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı Cezayir'de
"Azerbaycan'dan müjdem var" deyip duyurdu
Ermenistan'ın alçak tezgahı deşifre oldu