Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

#SONDAKİKA

Fırat Kalkanı Bölgesi Bab şehrinde bulunan Hal pazarı karşısındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi.



🔹Yerel kaynaklar, şehit ve yaralı polislerin olduğunu aktarıyor. pic.twitter.com/swItDx3hYv