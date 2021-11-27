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Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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