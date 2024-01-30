AjansHaber.com.tr Gündem Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti Kongre Merkezi bugün açılıyor!
Erdoğan, Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü
CHP'nin İzmir adayı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!
İsveç, Filistin'e destek için yürüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
KAAN savaş uçağı müjdesi!