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Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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