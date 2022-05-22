Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/GruuNaANlF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022