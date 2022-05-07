Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.



Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rdStLMcgun — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022