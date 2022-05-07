Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rdStLMcgun
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