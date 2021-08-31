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Suriye’nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısı: 5 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bombalı düzenekle düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde bir eve yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere nakledilirken çevrede hasar oluştu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezi, 24 Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.

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