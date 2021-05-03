Suriye'deki iç savaşta 709 medya çalışanı öldürüldü

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin yayımlanan raporda, ülkede yaşanan iç savaştan dolayı gazetecilik alanında çalışanlara yönelik hak ihlallerinin sürdüğü vurgulandı.

Raporda, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya alanında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 709 kişinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere toplam 552 medya çalışanını öldürürken, Rusya'nın hava saldırılarında ise 23 basın mensubu yaşamını yitirdi.

Terör örgütü DEAŞ, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın toplam 64 basın çalışanını katletti.

YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 3'ü kadın toplam 33 basın çalışanını öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise 1 basın çalışanı hayatını kaybederken, 1'i yabancı olmak üzere 32 basın çalışanı ise kimliği belirsiz diğer taraflarca öldürüldü.

432 medya mensubu serbest bırakılmayı bekliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana medya alanında çalışan 1211 kişinin alıkonulduğu belirtilen raporda, bunlardan 3'ü kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 432 basın mensubundan haber alınamadığı bilgisine yer verildi.

Medya çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

AA'ya hizmet veren 4 medya çalışanı öldürüldü

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla Anadolu Ajansı (AA) için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el-Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine, Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.