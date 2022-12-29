Suriye'deki altı aylık görevlerini tamamlayan "Boralar" yurda döndü

El Bab'dan dönen komandolar, davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Gümenek mevkisindeki taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi, kurban kesildi. Askerler komando marşını okudu.

Komandolar, daha sonra aileleriyle hasret giderdi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin içeride ve dışarıda huzuru ve güveni için her zaman canlarını ortaya koyarak çalışan güvenlik güçlerinin baş tacı olduğunu belirterek, "Özellikle sadece milletimizin canı, malı, huzuru için değil görev yaptığınız her yerde canınızı ortaya koyarak ülkemizi temsil ettiğinize şahidiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler ve sizlerin yoldaşları, ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla ulaşması için hayatınızla, canınızla ve ailelerinizin fedakarlıklarıyla görev yapıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Seferiniz kutlu olsun." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı.