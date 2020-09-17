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Suriye'de 11 PKK'lı öldürüldü

Suriye'de taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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