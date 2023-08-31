Süresiz nafakada yeni adım sinyali!

Süresiz nafaka hakkında yeni yasal düzenleme yolda.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında süresiz nafaka konusunda yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olunduğunun sinyallerini verdi.

Aile hukukuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Tunç, "Aile hukukuyla ilgili bir sempozyum düzenleyeceğiz. Oradan önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Boşanma, nafaka ve tazminat konularının uzun yargılama süreçleri nedeniyle vatandaşın mağduriyetine yol açtığının altını çizen Tunç, "Aile hukukunu sil baştan ele alacağız" diye konuştu.

Tunç, ayrıca aile hukukuyla ilgili davalarda arabuluculuk sisteminin getirilmesi gerektiğini belirtti.