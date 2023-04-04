Süper Lig'in Portekizli yıldızı Müslüman oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Portekizli Kevin Rodrigues, Müslüman oldu. 29 yaşındaki sol bek, aldığı kararı yakın çevresiyle paylaştı ve bu tercihinden ötürü son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kevin Rodrigues'in performansı

Kariyerinde daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano takımlarında forma giyen Kevin Rodrigues, Adana Demirspor formayla 24'ü Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta oynadı. Portekizli savunmacı 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sözleşmesi 2025'te bitecek

Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Rodrigues'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Son olarak Galatasaray'a İstanbul'da 2-0 kaybeden Adana Demirspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ile 5 mağlubiyet aldı. Takım 45 puanla, ligde 4. sırada bulunuyor.