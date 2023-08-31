Süper Lig'in devi Coutinho'nun peşinde!
Süper Lig'in dev kulübü, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Real Betis'in de istediği deneyimli futbolcu son kararını verecek.
Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'ya Beşiktaş ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Coutinho'yu transfer etmek için iki takım da bugün İngiliz kulübüne başvurdu. Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızın ayrılmasına izin vereceği belirtilirken son kararı futbolcunun vereceği ifade edildi.
20 maçta 1 gol attı
Philippe Coutinho geçen sezon Premier Lig'de 20 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Kulübünde kalması olası olan Coutinho'nun Aston Villa ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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