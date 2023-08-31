Süper Lig'in devi Coutinho'nun peşinde!

Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'ya Beşiktaş ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Coutinho'yu transfer etmek için iki takım da bugün İngiliz kulübüne başvurdu. Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızın ayrılmasına izin vereceği belirtilirken son kararı futbolcunun vereceği ifade edildi.

20 maçta 1 gol attı

Philippe Coutinho geçen sezon Premier Lig'de 20 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Kulübünde kalması olası olan Coutinho'nun Aston Villa ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.