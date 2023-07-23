Süper Lig'in dev kulübüne talip: 665 milyon Euro

Katar Şeyhi Tamim bin Hamad, Trabzonspor Kulübü'nü satın almak için harekete geçti.

Şeyh Tamim bin Hamad, daha önce Trabzon'a gelmiş ve Trabzonspor Başkan Yarcımcısı Nevzat Kaya görüntülenmişti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad, Trabzonspor'un kadro değerinin 95 milyon Euro olduğunu ve bunun 7 katını, yani 665 milyon Euro ( 20 milyar TL) vermeye hazır olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü'nün bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak, kulübün maddi olarak zor durumda olduğu ve bu teklifi değerlendirebileceği belirtiliyor.