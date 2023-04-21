Süper Lig'in 31. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük çekişme yaşanırken, 31. hafta hakemleri de belli oldu.

31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

HangiKredi Ümraniyespor - Beşiktaş / Cihan Aydın

Pazar

Kasımpaşa - Arabam.com Konyaspor / Yasin Kol

Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor / Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük / Volkan Bayarslan

Pazartesi

Bitexen Giresunspor - Medipol Başakşehir / Zorbay Küçük

Fenerbahçe - İstanbulspor / Kadir Sağlam

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor / Abdülkadir Bitigen