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Süper Lig'in 31. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük çekişme yaşanırken, 31. hafta hakemleri de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük çekişme yaşanırken, 31. hafta hakemleri de belli oldu.

31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

HangiKredi Ümraniyespor - Beşiktaş / Cihan Aydın

Pazar

Kasımpaşa - Arabam.com Konyaspor / Yasin Kol

Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor / Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük / Volkan Bayarslan

Pazartesi

Bitexen Giresunspor - Medipol Başakşehir / Zorbay Küçük

Fenerbahçe - İstanbulspor / Kadir Sağlam

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor / Abdülkadir Bitigen

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