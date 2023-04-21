Süper Lig'in 31. hafta hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük çekişme yaşanırken, 31. hafta hakemleri de belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük çekişme yaşanırken, 31. hafta hakemleri de belli oldu.
31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
HangiKredi Ümraniyespor - Beşiktaş / Cihan Aydın
Pazar
Kasımpaşa - Arabam.com Konyaspor / Yasin Kol
Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor / Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük / Volkan Bayarslan
Pazartesi
Bitexen Giresunspor - Medipol Başakşehir / Zorbay Küçük
Fenerbahçe - İstanbulspor / Kadir Sağlam
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor / Abdülkadir Bitigen
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