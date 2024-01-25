Süper Lig'in 23. hafta hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarının hakemleri şu şekilde:
EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
Tümosan Konyaspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu
VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
İstanbulspor - Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, 27 Ocak tarihinde oynanacak Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak.
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