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Süper Lig'in 23. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. 


TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarının hakemleri şu şekilde:

EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

Tümosan Konyaspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu

VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

İstanbulspor - Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, 27 Ocak tarihinde oynanacak Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak.

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