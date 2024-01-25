Süper Lig'in 23. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarının hakemleri şu şekilde:

EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

Tümosan Konyaspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu

VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

İstanbulspor - Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, 27 Ocak tarihinde oynanacak Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak.