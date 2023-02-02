Süper Lig'e bomba transfer! Philippe Coutinho

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız 10 numara Philippe Coutinho için kulübü Aston Villa ile görüştüğü iddia edildi.

Brezilyalı 10 numara için hem kulübü hem kendisiyle temaslar sıklaştı. Philippe Coutinho'yu Fenerbahçe haricinde Corinthians ve Premier Lig'den bazı takımlar da istiyor.

Menajeri Kia Joorabchian da kariyeri açısından oyuncusunun bu sezonu Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde tamamlaması gerektiğini düşünüyor.