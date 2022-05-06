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Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ve Göztepe'nin ardından küme düşen diğer iki takım da belli oldu. Çaykur Rizespor ve Altay'ın da küme düşmesi kesinleşti. 

Puan tablosunda 33 puanlı iki ekibe en yakın takım konumundaki Gaziantep Futbol Kulübü konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak puanını 43'e yükseltti.

Böylelikle bitime 3 hafta kala puan farkı 10'a çıktı ve Çaykur Rizespor ve Altay'ın Lig'e tutunma şansları kalmadı.

2021-22 Spor Toto Süper Lig ahmet Çalık Sezonu'nda küme düşen takımlar, Öznur kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay oldu.

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