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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yapılan açıklamada, Süper Lig'den 6 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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