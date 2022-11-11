Süper Lig'de turnuva öncesi son maçlar başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün başlıyor. 2022 Dünya Kupası arası öncesi son mücadeleler oynanacak.
Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verilecek ve sezon 15. hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık tarihinde başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Cuma:
20:00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
20:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Cumartesi:
14:30 Demir Grup Sivasspor - HangiKredi Ümraniyespor
17:00 Fenerbahçe - Bitexen Giresunspor
20:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
Pazar:
14:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
17:00 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor
17:00 Yukatel Kayserispor - Arabam.com Konyaspor
20:00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
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