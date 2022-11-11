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Süper Lig'de turnuva öncesi son maçlar başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün başlıyor. 2022 Dünya Kupası arası öncesi son mücadeleler oynanacak.

Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verilecek ve sezon 15. hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık tarihinde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Cuma:

20:00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

20:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Cumartesi:

14:30 Demir Grup Sivasspor - HangiKredi Ümraniyespor

17:00 Fenerbahçe - Bitexen Giresunspor

20:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

Pazar:

14:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

17:00 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor

17:00 Yukatel Kayserispor - Arabam.com Konyaspor

20:00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

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