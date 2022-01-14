Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
2021-2022 sezonu heyecanına 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14'e yükseldi.
Süper Lig'de ilk devrede Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.
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İkinci yarının başlamasının ardından Galatasaray'da Fatih Terim ve Altay'da da Mustafa Denizli görevlerinden ayrıldı.
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Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, Aytemiz Alanyaspor da 2 kez teknik heyette değişikliğe gitti.
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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, sezona başladıkları çalıştırıcılarla mücadelesini sürdürüyor.
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