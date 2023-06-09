Süper Lig'de son durum!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

2 takım düşüyor, 3 takım çıkıyor

6 Şubat depremlerinin ardından ligden çekilme kararı alan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu iki takım hariç son sırada olan Ümraniyespor ve Giresunspor ligden düşerek önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de boy gösterecek.

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonu Samsunspor ile ligi ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Dün akşam üst lige çıkacak son takım için 90 dakika ter döküldü.

Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanan karşılaşmada Pendikspor rakibini 2-1'lik skorla geçerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.