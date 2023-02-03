Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 22. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarında bazı değişiklikler yaşandı.

Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.

Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.

Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.