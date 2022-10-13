Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık bölüm geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'de 38 haftalık maratonun 9 haftalık bölümü geride kaldı. İddaa risk yönetimi, 10. hafta öncesi şampiyonluk oranlarını açıkladı. Buna göre; teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iki kulvarda başarılı maçlar çıkaran Fenerbahçe, 3.00 oranla favori. Önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray ise 3.50 oranla ikinci sırada.
İşte şampiyonluk oranları
Fenerbahçe - 3.00
Galatasaray - 3.50
Beşiktaş - 4.25
Trabzonspor - 5.00
Başakşehir - 8.00
Konyaspor - 20.00
Adana Demirspor - 25.00
Yorumlar