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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık bölüm geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de 38 haftalık maratonun 9 haftalık bölümü geride kaldı. İddaa risk yönetimi, 10. hafta öncesi şampiyonluk oranlarını açıkladı. Buna göre; teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iki kulvarda başarılı maçlar çıkaran Fenerbahçe, 3.00 oranla favori. Önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray ise 3.50 oranla ikinci sırada.

İşte şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 3.00
Galatasaray - 3.50
Beşiktaş - 4.25
Trabzonspor - 5.00
Başakşehir - 8.00
Konyaspor - 20.00
Adana Demirspor - 25.00

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