Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.

30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 67. dakikasında sol kanatta sol kanattan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin, ceza alanına girdikten sonra kaleye göndermek istediği top Atınç Nukan'a çarpıp Larin'e doğru gitti. Bu anda Alpaslan Öztürk'ün Larin'e müdahalesinin ardından hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Atışı 69. dakikada kullanan Ghezzal, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

74. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Müsabakayı Beşiktaş 2-1 üstün bitirdi.

Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna ulaştı

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

3 sezon sonra mutlu son

Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.