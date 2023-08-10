Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig yarın akşam oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı.
Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.
Yarın
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan
21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler
21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay
Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen
Pazartesi
21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar
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