Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.

Yarın

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan

21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler

21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay

Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen

Pazartesi

21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar