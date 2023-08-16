Süper Lig’de ikinci haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
rendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray'ın, Trabzonspor'u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Pazar
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
Pazartesi
1.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın
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