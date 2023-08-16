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Süper Lig’de ikinci haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

rendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray'ın, Trabzonspor'u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan

Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Pazar

19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

Pazartesi

1.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın

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