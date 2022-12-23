Süper Lig'de ikinci bölüm başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadeleleriyle devam ediyor.
Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
Bugün
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20:00 HangiKredi Ümraniyespo r- Medipol Başakşehir
Yarın
13:30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor
16:00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
19:00 Trabzonspor -Fenerbahçe
Pazar
13:30 Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük
16:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
16:00 Arabam.com Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19:00 Galatasaray - İstanbulspor
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