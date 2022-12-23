Süper Lig'de ikinci bölüm başlıyor!

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Bugün

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20:00 HangiKredi Ümraniyespo r- Medipol Başakşehir

Yarın

13:30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

16:00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

19:00 Trabzonspor -Fenerbahçe

Pazar

13:30 Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük

16:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

16:00 Arabam.com Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19:00 Galatasaray - İstanbulspor