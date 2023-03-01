Süper Lig'de iki hafta şifresiz yayın!

"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasında Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." açıklamasında bulundu.